У трьох ключових штатах підрахунок голосів на виборах у США може затягнутися

Підрахунок голосів виборців в штаті Аризона може протривати до кінця поточного тижня. Наразі залишаються необробленими близько 450 тисяч виборчих бюлетенів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві органи, відповідальні за проведення виборів.

За попередніми підсумками, в цьому штаті перемагає Джо Байден, що випереджає Дональда Трампа на 2% голосів.

В "коливному" штаті Джорджія з 16 голосами членів колегії вибірників залишилося порахувати понад 47 тисяч бюлетенів, заявив представник виборчої комісії штату Габріель Стерлінг. За його прогнозами, обробка бюлетенів може бути завершена не раніше ніж через 10 днів після дня виборів.

За останніми даними, в Джорджії з голосів лідирує чинний президент США Дональд Трамп - 49,5%, але суперник демократ Джо Байден його поступово наздоганяє - 49,3%.

Влада Невади, де Джон Байден випереджає Дональда Трампа на 0,9% (близько 11 тисяч голосів), нададуть лише 6 листопада нові дані про підрахунок голосів, повідомляє низка ЗМІ. У штаті підраховано близько 89% бюлетенів.

Водночас на прес-конференції представник виборчої комісії штату по округу Кларк заявив, що підрахунок може затягнутися до 12 листопада. Раніше штаб Трампа заявив, що подасть позов про призупинення підрахунку голосів у цьому штаті. Рішення суду поки немає.

Також недораховано голоси ще в Пенсільванії, Північній Кароліні та на Алясці. У всіх цих штатах лідирує Трамп, але голосів вибірників від них не вистачить для перемоги на виборах у разі поразки в Неваді.

Дональд Трамп вже заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем.