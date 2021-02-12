Трампа під’єднували до ШВЛ під час його коронавірусу,- ЗМІ

Як пише видання, Трамп мав проблеми з диханням.

"Коли Трамп був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, він не тільки мав проблеми з диханням, а й отримував додатковий кисень. Трамп "однозначно був під’єднаний до кисню", - наводить телеканал слова поінформованого джерела.

Водночас The New York Times повідомляє, що у Трампа були виявлені інфільтрати в легенях, які виникають при запаленні легенів.

"Експрезидент опирався госпіталізації з Білого дому до Центру Волтера Ріда. Він поступився, лише коли помічники сказали йому: або він погодиться сам, або дочекається, що Секретна служба США доставить його туди, якщо стан здоров’я погіршиться", - пише видання з посиланням на джерела.