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Трампа подсоединяли к ИВЛ во время его коронавируса,- СМИ

Автор: Даша Харченко

Состояние здоровья экс-президента США Дональда Трампа после полученного в октябре положительного теста на коронавирус было хуже, чем сообщалось ранее. В частности, его подключали к аппарату ИВЛ.

Об этом пишет CNN.

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Как пишет издание, Трамп имел проблемы с дыханием.

"Когда Трамп был доставлен в Национальной военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, он не только имел проблемы с дыханием, но и получал дополнительный кислород. Трамп "однозначно был подключен к кислороду", - приводит телеканал слова информированного источника.

В то же время The New York Times сообщает, что у Трампа были обнаружены инфильтраты в легких, которые возникают при воспалении легких.

"Экс-президент сопротивлялся госпитализации из Белого дома в Центр Уолтера Рида. Он уступил, только когда помощники сказали ему: или он согласится сам, или дождется, что Секретная служба США доставит его туда, если состояние здоровья ухудшится", - пишет издание со ссылкой на источники.

В начале октября 2020 года бывший президент Дональд Трамп заболел коронавирусом. Он находился на самоизоляции. Как сообщали СМИ, он чувствовал себя хорошо. Затем в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи признают это необходимым.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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