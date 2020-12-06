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Трамп заявив про небажання чекати нових виборів, щоб повернутися в Білий дім

Новость на русском → Джорджія, Неділя 06 грудня 2020 05:39
Трамп заявив про небажання чекати нових виборів, щоб повернутися в Білий дім Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп, виступаючи в суботу перед прихильниками в штаті Джорджія, заявив, що не хоче чекати наступних виборів, щоб повернути собі крісло в Білому домі. Він вкотре не визнав поразку на виборах.

Про це повідомляє NBC News.

В ході свого виступу Трамп в черговий раз заявив про нібито численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах.

"Ми також збираємося повернути владу над Палатою представників. Потім, у 2024 році, сподіваюся, мені не доведеться бути кандидатом, ми збираємося знову виграти Білий дім. Я не хочу чекати 2024 року. Я хочу повернутися на три тижні", - додав він.

Трамп знову розкритикував губернатора Джорджії Брайана Кемпа, якого до цього закликав скликати позачергове засідання місцевого законодавчого зібрання для обговорення підсумків виборів, а також забезпечити перевірку справжності підписів американців на виборчих бюлетенях.

Раніше кандидат від Демократичної партії Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

Мін'юст США заявив про відсутність значних порушень на виборах президента, які могли б свідчити про фальсифікацію результатів голосування. Водночас Трамп продовжує стверджувати протилежне.

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