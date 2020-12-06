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Трамп вимагає від губернатора Джорджії переглянути результати виборів

Новость на русском → Джорджія, Неділя 06 грудня 2020 01:54
Трамп вимагає від губернатора Джорджії переглянути результати виборів Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп зажадав від губернатора Джорджії Брайана Кемпа скликати позачергове засідання місцевого законодавчого зібрання для обговорення результатів виборів. Днем раніше, 5 грудня, передвиборчий штаб президента подав до суду позов про визнання недійсними підсумків голосування в штаті.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Трампа в Twitter.

Штаб Дональда Трампа намагається оскаржити результати виборів одразу в декількох штатах.

"У вас ніколи не було звірки підписів. Ваші люди відмовляються робити те, про що ви просите. Що вони приховують? Щонайменше негайно запросіть скликання спеціального засідання законодавчих зборів. Це ви можете зробити з легкістю і прямо зараз", - написав Трамп.

Так глава Білого дому відповів на повідомлення губернатора штату, в якому той заявив, що вже тричі закликав провести перевірку справжності підписів американців на виборчих бюлетенях.

Раніше кандидат від Демократичної партії Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

Мін'юст США заявив про відсутність значних порушень на виборах президента, які могли б свідчити про фальсифікацію результатів голосування. Водночас Трамп продовжує стверджувати протилежне.

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