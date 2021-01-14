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Трамп виступив із закликом до об'єднання, але тему імпічменту проігнорував

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 02:23
Трамп виступив із закликом до об'єднання, але тему імпічменту проігнорував Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп закликав американців до об'єднання і засудив насильство з боку учасників штурму Капітолію 6 січня. Глава Білого дому не порушив тему імпічменту.

Трамп виступив з першим відеозверненням після другого оголошення імпічменту, яке було опубліковано в Twitter.

На його думку, "ні один справжній прихильник" президента не міг підтримати політичне насильство або напад на співробітників правоохоронних органів.

"Кожен з нас може зробити вибір справою, піднестися над відмінностями, знайти загальний грунт і єдину мету. Ми повинні зосередитися на просуванні інтересів всієї нації - на поширенні диво-вакцини, перемозі над коронавірусом, відновлення економіки", - заявив він.

"Якщо ви робите так, ви не допомагаєте нашого руху - ви підриваєте його і нападаєте на нашу країну", - сказав він про рух Make Great America Again ("Повернемо Америці колишню велич" - ред.).

Раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавця, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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