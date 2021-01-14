Трамп выступил с призывом к объединению, но тему импичмента проигнорировал

Дональд Трамп призвал американцев к объединению и осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия 6 января. Глава Белого дома не затронул тему импичмента.

Трамп выступил с первым видеообращением после второго объявления импичмента, которое было опубликовано в Twitter.

По его мнению, "ни один истинный сторонник" президента не мог поддержать политическое насилие или нападение на сотрудников правоохранительных органов.

"Каждый из нас может сделать выбор делом, возвыситься над различиями, найти общую почву и единую цель. Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей нации - на распространении чудо-вакцины, победе над коронавирусом, восстановлении экономики", - заявил он.

"Если вы поступаете так, вы не помогаете нашему движению - вы подрываете его и нападаете на нашу страну", - сказал он о движении Make America Great Again ("Вернем Америке былое величие" - ред.).

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенете Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.