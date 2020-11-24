Трамп виступив з хвилинною заявою в Білому домі: що сказав

Президент США Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичного поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

Про це він сказав під час виступу вдень у вівторок.

Сьогодні на фондовій біржі Нью-Йорка індекс Dow Jones (індекс цінних паперів 30 найбільших підприємств США) вперше перевищив позначку в 30 тисяч. Відзначається, що цей стрибок показника пов'язаний з новинами щодо вакцин від коронавірусу і початком процесу передачі влади від Трампа до Джозефа Байдена.

У своїй заяві, яка тривало 62 секунди, Трамп історичне досягнення з роботою власної адміністрації.

"Я просто хочу всіх привітати. Фондовий ринок Dow Jones тільки що досяг 30 тисяч, що є найвищим показником в історії. Ми ніколи не перевищували 30 тисяч, і це незважаючи на ситуацію з пандемією. Фондовий ринок тільки що пробив 30 тисяч - це число ніколи не пробивалося. Це священне число - 30 тисяч, і ніхто не думав, що вони коли-небудь побачать його. Я просто хочу привітати всіх людей в адміністрації, які так багато працювали, і, найголовніше, я хочу привітати народ нашої країни, тому що таких людей, як ви, немає. Всім велике спасибі", - сказав Трамп у своєму виступі.

Після своєї заяви президент США відразу ж покинув зал і не став відповідати на питання журналістів, які відразу ж почали викрикувати питання щодо визнання нимм поразки на президентських виборах.

У понеділок Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "що потрібно робити" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Також сьогодні було оголошено, що на вибори президента США в Пенсільванії переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.