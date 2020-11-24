Байдена офіційно оголосили переможцем виборів у Пенсільванії

На виборах президента США в Пенсільванії переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Сьогодні затвердили офіційні результати виборів у цьому штаті.

Про це у Twitter повідомив губернатор Пенсільванії Том Вулф.

За його словами, сьогодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада на пост президента і віце-президента США.

"У відповідності з вимогами федерального закону я підписав свідоцтво про встановлення ... (перемоги, - ред.) Джо Байдена і Камали Харріс", - зазначив Вулф.

Він також звернувся до співробітників виборчих комісій зі словами подяки.

"Наші співробітники, які працюють на виборах, піддавалися постійним нападам, і вони діяли чудово і гідно", - додав губернатор.

Нагадаємо, раніше Мічиган офіційно оголосив Байдена переможцем на виборах президента. Він обійшов чинного президента Дональда Трампа на понад 150 тисяч голосів.

Зазначимо, Трамп вже розпорядився почати процедуру передачі влади. Зокрема, він доручив своїй команді "робити, що треба" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.