Трамп не погодив допомогу у $900 млрд через пандемію

Президент США Дональд Трамп не підписав законопроєкт про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу. Він назвав його "ганебним".

Про це Трамп заявив у відеозверненні у своєму Twitter.

Зокрема він назвав "смішно низькою" передбачену для американців стимулюючу виплату в розмірі 600 доларів. Трамп закликав Конгрес збільшити її до двох тисяч доларів.

Перед цим Конгрес США погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зазначалося, цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США. У березні пакет становив 2 трильйони доларів.

Пакет мав включати у себе допомогу у 600 доларів для більшості американців та доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містив підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної, та фінансування розширеного доступу до інтернету.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав резолюцію про продовження фінансування уряду країни до 28 грудня.