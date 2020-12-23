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Трамп не согласовал помощь в $900 млрд из-за пандемии

Автор: Даша Харченко

Президент США Дональд Трамп не подписал законопроект о выделении 900 миллиардов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. Он назвал его "позорным".

Об этом Трамп заявил в видеообращении в своем Twitter.

В частности, он назвал "смешно низкой" предусмотренную для американцев стимулирующую выплату в размере 600 долларов. Трамп призвал Конгресс увеличить ее до двух тысяч долларов.

Перед этим Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что этот пакет помощи будет вторым крупнейшим в истории США. В марте пакет составлял 2 триллиона долларов.

Пакет должен был включать в себя помощь в 600 долларов для большинства американцев и доплаты тем, кто потерял работу из-за пандемии. Он также содержал поддержку отдельных отраслей, в частности, транспортной, и финансирования расширенного доступа к интернету.

Напомним, Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства страны до 28 декабря.

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