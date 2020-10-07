Трамп наказав розсекретити документи про зв’язки з РФ та листи Клінтон

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які стосуються розслідування зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його конкурентки на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. Водночас він доручив не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

Він назвав "російську справу" найбільшим політичним злочином в американській історії.

"Я повною мірою дозволив розсекретити цілком все без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - пов'язаного з Росією обдурювання. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!", - написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп під час виборчих перегонів у 2016 році обговорював зі своїми підлеглими способи отримання доступу до викраденого електронного листування його конкурентки Гілларі Клінтон.

Також повідомлялось, що розслідування щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування не виявило доказів неправомірного поводження з секретною інформацією.