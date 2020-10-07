RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп наказав розсекретити документи про зв’язки з РФ та листи Клінтон

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які стосуються розслідування зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його конкурентки на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. Водночас він доручив не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію.

Популярні новини

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

Він назвав "російську справу" найбільшим політичним злочином в американській історії.

"Я повною мірою дозволив розсекретити цілком все без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - пов'язаного з Росією обдурювання. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!", - написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп під час виборчих перегонів у 2016 році обговорював зі своїми підлеглими способи отримання доступу до викраденого електронного листування його конкурентки Гілларі Клінтон.

Також повідомлялось, що розслідування щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування не виявило доказів неправомірного поводження з секретною інформацією.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Хиллари КлинтонСполучені Штати АмерикиДональд Трамп