Трамп приказал рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, касающиеся расследования связей с Россией, а также скандала с электронной почтой его конкурентки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В то же время он поручил не изымать любую конфиденциальную информацию.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Он назвал обман Россией крупнейшим политическим преступлением в американской истории.

"Я в полной мере позволил рассекретить вполне все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации!" - написал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп во время избирательной гонки в 2016 году обсуждал со своими подчиненными способы доступа к похищенной электронной переписке его конкурентки Хиллари Клинтон.

Также сообщалось, что расследование по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки не выявило доказательств неправомерного обращения с секретной информацией.