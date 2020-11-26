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Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ

Автор: РБК-Україна

Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.

Майкл Флінн - колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Обіймав цю посаду в 2017 році, був змушений піти у відставку з посади радника президента у зв'язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

Раніше 25 листопада стало відомо, що у США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

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