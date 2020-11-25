ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Помпео заявив про початок процесу передачі влади Байдену

Новость на русском → Вашингтон, Середа 25 листопада 2020 03:38
Помпео заявив про початок процесу передачі влади Байдену Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену. Він зазначив, що зробить все, що "вимагається відповідно до закону".

Про це пише Reuters.

Процес передачі справ почався після того, як це дозволила Адміністрація загальних служб (GSA), федеральне агентство, яке має затвердити зміну президента.

"Сьогодні ми розпочали процес, виконуючи рішення GSA, і зробимо все, що вимагається законом. Ми доб'ємося цього", - сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Нагадаємо, Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати Байдену щоденну зведення про загрози для національної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика выборы Сполучені Штати Америки
NEWS
Поранений під Авдіївкою український військовий помер, - штаб
РБК-Українаінформаційне агентство Поранений під Авдіївкою український військовий помер, - штаб
DAILY
Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу