Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ
Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.
Про це Трамп повідомив у Twitter.
Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.
"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.
It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020
Майкл Флінн - колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Обіймав цю посаду в 2017 році, був змушений піти у відставку з посади радника президента у зв'язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.
Раніше 25 листопада стало відомо, що у США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.