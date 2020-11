Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ

Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!