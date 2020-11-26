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Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

Новина українською → США, Четверг 26 ноября 2020 00:11
Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Он сказал, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

Майкл Флинн - бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году, был вынужден уйти в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.

Ранее 25 ноября стало известно, что в США могут помиловать нескольких бывших помощников действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

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