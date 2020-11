Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Он сказал, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!