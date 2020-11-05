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Трамп хоче зупинки підрахунку голосів на виборах президента США

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах. Він близький до програшу Джо Байдену.

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Заклик Трамп написав у Twitter.

"Зупинити підрахунок!", - сказав Трамп.

За прогнозом підсумків голосування від AP, у Дональда Трампа зараз 214 голосів виборців, тоді як у кандидата від демократів Джо Байдена 264 і йому потрібно лише шість голосів для перемоги на виборах. Ці голоси він може добути при перемозі в штаті Невада, де він лідирує після обробки 75% даних.

Крім Невади, недораховані голоси ще в Пенсільванії, Північній Кароліні, Джорджії і на Алясці. У всіх цих штатах лідирує Трамп, але голосів виборців від них не вистачить для перемоги на виборах.

Раніше повідомлялося, що в одному з ключових штатів США Арізоні спалахнули протести після виборів. Прихильники Дональда Трампа вийшли на акцію після повідомлень про перемогу в штаті Джо Байдена.

Прогноз погоди
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