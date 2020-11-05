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Трамп хочет остановки подсчета голосов на выборах президента США

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах. Он близок к проигрышу Джо Байдену.

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Призыв Трамп написал в Twitter.

"Остановить подсчет!", - сказал Трамп.

По прогнозу итогов голосования от AP, у Дональда Трампа сейчас 214 голосов выборщиков, тогда как у кандидата от демократов Джо Байдена 264 и ему нужно только шесть голосов для победы на выборах. Эти голоса он может добыть при победе в штате Невада, где он лидирует после обработки 75% данных.

Кроме Невады, недосчитанны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах.

Ранее сообщалось, что в одном из ключевых штатов США Аризоне вспыхнули протесты после выборов. Сторонники Дональда Трампа вышли на акцию после сообщений о победе в штате Джо Байдена.

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