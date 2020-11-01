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У Тбілісі почалися протести через результати виборів

Автор: Дмитро Левицький

У центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій.

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Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Протестувальники збираються під будівлею парламенту Грузії, зараз вони перекрили рух проспектом Руставелі. Поки що опозиція поводить себе мирно, зіткнень з силовиками не було.

Нагадаємо, вчора у Грузії відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемагає правляча партія "Грузинська мрія", а опозиційна сила "Єдиний національний рух" посідає друге місце.

Як писало РБК-Україна, опозиція вже заявила про намір не визнавати результати виборів та закликала своїх прихильників виходити на акції протесту.

Крім того, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився буди кандидатом в прем'єр-міністри від опозиції.

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Новини України протестГрузіяТбилисипарламентські вибори