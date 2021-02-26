Вільні від коронавірусу: названо п'ять островів, де немає СOVID-19

Зокрема, це острів Ліноза, який розташований на півдорозі між Сицилією і Тунісом у Середземному морі. Щоб потрапити на Лінозу, потрібно спочатку полетіти на острів Лампедуза, а там вже сісти на пором. Або ж можна сісти на пором в Порто-Емпедокле і відправитися в 12-годинну морську подорож до Лінози.

На цьому острові досі не було жодного хворого COVID-19. Всіх відвідувачів, які не живуть на острові, просять здати тест на COVID-19 ще на поромі, перш ніж вони зійдуть на сушу.

Також вільний від коронавірусу архипелах Треміті. Жителі Треміті в основному живуть на двох головних островах - Сан-Нікола і Сан-Доміно.

Пандемія нанесла сильний економічний удар по місцевим жителям острова Вулькано, тому він залишився порожній. За час пандемії на Вулькано зафіксували лише один випадок зараження COVID-19. Острова Феликуди і Аликуда також без випадків коронавірусу.