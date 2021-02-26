Вільні від коронавірусу: названо п'ять островів, де немає СOVID-19

У світі ще існують місця, де немає коронавірусу. Це кілька найбільш ізольованих островів, які належать Італії.
Про це повідомляє CNN.
Зокрема, це острів Ліноза, який розташований на півдорозі між Сицилією і Тунісом у Середземному морі. Щоб потрапити на Лінозу, потрібно спочатку полетіти на острів Лампедуза, а там вже сісти на пором. Або ж можна сісти на пором в Порто-Емпедокле і відправитися в 12-годинну морську подорож до Лінози.
На цьому острові досі не було жодного хворого COVID-19. Всіх відвідувачів, які не живуть на острові, просять здати тест на COVID-19 ще на поромі, перш ніж вони зійдуть на сушу.
Також вільний від коронавірусу архипелах Треміті. Жителі Треміті в основному живуть на двох головних островах - Сан-Нікола і Сан-Доміно.
Пандемія нанесла сильний економічний удар по місцевим жителям острова Вулькано, тому він залишився порожній. За час пандемії на Вулькано зафіксували лише один випадок зараження COVID-19. Острова Феликуди і Аликуда також без випадків коронавірусу.
Нагадаємо, в минулому році Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу. COVID-19 виявили у 36 осіб на чилійській дослідній станції.
Зазначимо, Україна поновила список країн "червоної" та "зеленої" зон. Так, "червоний" список скоротився до 61 країни.