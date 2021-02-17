Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні

Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, 99-річний герцог Единбурзький Філіп потрапив до лікарні. Його госпіталізували до лондонського госпіталя Edward VII King через нездужання.

Зазначається, що нездужання принца Філіпа не пов'язане з COVID-19. В офіційній заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що герцог Единбурзький потрапив до лікарні ввечері вівторка, 16 лютого.

"Госпіталізація герцога є заходом обережності за порадою лікаря після того, як він відчув себе погано. Очікується, що герцог залишиться в лікарні на декілька днів для нагляду та відпочинку", - заявили в Букінгемському палаці.

За інформацією видання, Філіп приїхав до лікарні на автомобілі, що свідчить про те, що ситуація не була надзвичайною. Королева Єлизавета ІІ продовжує перебувати у Віндзорі.