Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

Отмечается, что недомогание принца Филиппа не связано с COVID-19. В официальном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что герцог Эдинбургский попал в больницу вечером вторника, 16 февраля.

"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", - заявили в Букингемском дворце.

По информации издания, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Королева Елизавета II продолжает пребывать в Виндзоре.