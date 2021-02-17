UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

Автор: Дмитрий Левицкий

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу. Его госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.

Об этом сообщило британское издание The Sun.

Отмечается, что недомогание принца Филиппа не связано с COVID-19. В официальном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что герцог Эдинбургский попал в больницу вечером вторника, 16 февраля.

"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", - заявили в Букингемском дворце.

По информации издания, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Королева Елизавета II продолжает пребывать в Виндзоре.

Напомним, в декабре 2019 года принца Филиппа также госпитализировали в рамках "меры предосторожности". В Букингемском дворце говорили, что лечь в больницу герцогу рекомендовал его врач.

Добавим, в марте 2020 года сын британской королевы принц Чарльз переболел коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияЕлизавета IIгоспитализацияболезнь
Читайте также
Британия призывает остановить боевые действия по всему миру для COVID-вакцинации
Джонсон надеется, что в Британии больше не придется вводить локдаун
Прогноз погоды