Суд Лондона відмовив в екстрадиції Ассанжа в США

Суддя Центрального кримінального суду Лондона Ванесса Барайтсер відмовила владі Сполучених Штатів в екстрадиції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Запит відхилили через побоювання за психічне здоров'я обвинуваченого.

Про це повідомляє BBC.

Суддя Барайтсер пояснила, що в Ассанжа спостерігаються симптоми депресії та схильність до суїциду.

"Відповідно загальним враженням, він виглядає як пригнічений, зневірений чоловік, який боїться за своє майбутнє", - зазначила вона.

Ассанж буде залишатися у в'язниці на час, необхідний для подачі апеляції прокуратурою США.

Захист Ассанжа буде вимагати його звільнення під заставу.

Нагадаємо, Ассанжу пред'явлені звинувачення з 18 пунктів у зв'язку з публікацією секретних документів.

Його, зокрема, звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.

Британська поліція затримала Джуліана Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року.

Ассанж зараз утримується під вартою у Великобританії за запитом про екстрадицію зі Сполучених Штатів.