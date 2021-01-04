Суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

Об этом сообщает BBC.

Судья Барайтсер пояснила, что у Ассанжа наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

"Согласно общему впечатлению, он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее", - отметила она.

Ассанж будет оставаться в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США.

Защита Ассанжа будет требовать его освобождения под залог.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.