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Будівництво "Північного потоку-2" продовжиться в грудні

Новость на русском → Субота 28 листопада 2020 18:02
Будівництво "Північного потоку-2" продовжиться в грудні Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream.com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Будівництво трубопроводу "Північній потік-2" відновиться в грудні. Пауза в будівництві тривала близько року.

Про це повідомляє NDR з посиланням на представника компанії Nord Stream 2.

За даними видання, Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді оголосило про початок будівельних робіт для капітанів суден, що проходять в цьому районі. Їх попросили бути особливо обережними.

Будівництво почнеться на південь від району Адлергрунд з суботи, 5 грудня. Саме тут знаходяться кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря.

Нагадаємо, в жовтні держдепартамент Сполучених Штатів оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

Крім того, адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, німецький Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу "Північний потік-2". Ініціативу вносила партія Альтернатива для Німеччини (АДГ), яка наполягає на тому, що новий газопровід відповідає інтересам Німеччини та Європи і його будівництво потрібно завершити якомога швидше.

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