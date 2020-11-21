США посилили тиск на європейські компанії через "Північний потік-2"

Адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". При цьому Вашингтон не хоче вводити санкції.

Про це з посиланням на джерело пише агентство dpa, передає DW.

За даними джерела, Білий дім вже контактує з компаніями і попереджає їх про санкції.

"США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проекту", - зазначив він і висловив упевненість у швидкому краху "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу "Північний потік-2". Ініціативу вносила партія Альтернатива для Німеччини (АДГ), яка наполягає на тому, що новий газопровід відповідає інтересам Німеччини та Європи і його будівництво треба завершити якомога швидше.

Раніше видання Bild опублікувало матеріал, у якому стверджує, що нова адміністрація США з обранням Джо Байдена президентом має намір "поховати" цей проект, оскільки готуються санкції проти страхових та сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських судів на прокладанні газопроводу.