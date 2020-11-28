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Строительство "Северного потока-2" продолжится в декабре

Новина українською → Суббота 28 ноября 2020 18:02
Строительство "Северного потока-2" продолжится в декабре Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream.com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

Строительство трубопровода "Северной поток-2" возобновится в декабре. Пауза в строительстве продолжалась около года.

Об этом сообщает NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2.

По данным издания, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о начале строительных работ для капитанов судов, проходящих в этом районе. Их попросили быть особо осторожными.

Строительство начнется к югу от района Адлергрунд с субботы, 5 декабря. Именно здесь находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Напомним, в октябре госдепартамент Соединенных Штатов объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

Кроме того, администрация США усилила давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Отметим, немецкий Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода "Северный поток-2". Инициативу вносила партия Альтернатива для Германии (АДГ), которая настаивает на том, что новый газопровод отвечает интересам Германии и Европы и его строительство нужно завершить как можно быстрее.

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