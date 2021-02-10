Стрілянина в клініці США: стали відомі деталі збройного нападу

Один з постраждалих при стрільбі в клініці Баффало в Міннесоті помер. Ще три людини знаходяться в критичному стані, четвертого потерпілого виписали з лікарні.

Поліція заявила, що поки рано говорити, чи підозрюваний планував напасти на конкретного лікаря. В той самий час на нападника раніше надходили скарги в правоохоронні органи.

Зокрема, згідно з протоколами судових засідань, йому було заборонено вступати в контакт з людиною, чиє ім'я збігається з ім'ям одного зі співробітників клініки.

Після стрілянини також надходили повідомлення про вибух біля лікарні. Крім того, при обшукові у мотелі, де мешкав затриманий, фахівці знайшли "підозрілі пристрої".