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Стрілянина в клініці США: стали відомі деталі збройного нападу

Автор: Артур Родивилов

Один з постраждалих при стрільбі в клініці Баффало в Міннесоті помер. Ще три людини знаходяться в критичному стані, четвертого потерпілого виписали з лікарні.

Про це повідомляє CNN.

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Поліція заявила, що поки рано говорити, чи підозрюваний планував напасти на конкретного лікаря. В той самий час на нападника раніше надходили скарги в правоохоронні органи.

Зокрема, згідно з протоколами судових засідань, йому було заборонено вступати в контакт з людиною, чиє ім'я збігається з ім'ям одного зі співробітників клініки.

Після стрілянини також надходили повідомлення про вибух біля лікарні. Крім того, при обшукові у мотелі, де мешкав затриманий, фахівці знайшли "підозрілі пристрої".

Невідомий відкрив вогонь у лікарні. Підозрюваним у стрілянині є 67-річний житель Баффало. Він був поміщений під варту. За попередніми даними слідства, причиною стало незадоволення наданою йому медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячу порнографію. Підозрюваний у справі відкрив вогонь по агентах ФБР, двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронцях, які патрулювали вулицю. Унаслідок події постраждали троє поліцейських.

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