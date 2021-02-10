Стрельба в клинике США: стали известны детали вооруженного нападения

Один из пострадавших при стрельбе в клинике Баффало в Миннесоте умер. Еще три человека находятся в критическом состоянии, четвертого пострадавшего выписали из больницы.
Об этом сообщает CNN.
Полиция заявила, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. В частности, согласно протоколам судебных заседаний показывают, ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.
После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли "подозрительные устройства".
Неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.
Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.
Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.