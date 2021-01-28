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Країни ЄС узгодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID

Новость на русском → Брюссель, Четвер 28 січня 2021 17:13
Країни ЄС узгодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Країни Євросоюзу виробили загальні вимоги для сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Ці документи будуть використовуватися в медичних цілях.

Про це сказано на сайті Єврокомісії.

Серед вказівок також рекомендації до захисту сертифікатів від підробок для забезпечення їх автентичності. Мова йде і про довідки в електронній формі, які будуть розміщені в європейській електронній мережі eHealth Network.

Сертифікати будуть виготовлені в паперовому вигляді, а також в електронному. Це повинно дозволити гнучкість їх використання всередині ЄС і надійно захистити персональні дані.

Узгодження вимог до сертифікатів вакцинації відбувалося з урахуванням рішень Європейської Ради від 10-11 грудня, а також від 21 січня 2021 року.

Минулого тижня повідомлялося, що лідери Європейського союзу за підсумками конференції не погодили введення COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію. На даний момент такі сертифікати залишають занадто багато питань.

Відомо, що ряд країн на півдні Європи, у яких є популярні морські курорти, виступали за введення прищепних сертифікатів. Їх можуть отримувати ті, хто прищепився від коронавірусу.

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