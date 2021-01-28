Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID

Страны Евросоюза выработали общие требования для сертификатов о вакцинации от коронавируса. Эти документы будут использоваться в медицинских целях.

Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

Среди указаний также рекомендации к защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности. Речь идет и о справках в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network.

Сертификаты будут изготовлены в бумажном виде, а также в электронном. Это должно позволить гибкость их использования внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

Согласование требований к сертификатам вакцинации происходило с учетом решений Европейского Совета от 10-11 декабря, а также от 21 января 2021 года.

На прошлой неделе сообщалось, что лидеры Европейского союза по итогам конференции не согласовали введение COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию. На данный момент такие сертификаты оставляют слишком много вопросов.

Известно, что ряд стран на юге Европы, в которых есть популярные морские курорты, выступали за введение прививочных сертификатов. Их могут получать те, кто привился от коронавируса.