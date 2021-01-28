ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID

Новина українською → Брюссель, Четверг 28 января 2021 17:13
Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Страны Евросоюза выработали общие требования для сертификатов о вакцинации от коронавируса. Эти документы будут использоваться в медицинских целях.

Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

Среди указаний также рекомендации к защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности. Речь идет и о справках в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network.

Сертификаты будут изготовлены в бумажном виде, а также в электронном. Это должно позволить гибкость их использования внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

Согласование требований к сертификатам вакцинации происходило с учетом решений Европейского Совета от 10-11 декабря, а также от 21 января 2021 года.

На прошлой неделе сообщалось, что лидеры Европейского союза по итогам конференции не согласовали введение COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию. На данный момент такие сертификаты оставляют слишком много вопросов.

Известно, что ряд стран на юге Европы, в которых есть популярные морские курорты, выступали за введение прививочных сертификатов. Их могут получать те, кто привился от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцина от коронавируса
NEWS
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
РБК-Украинаинформационное агентство Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать