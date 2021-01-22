ЄС поки не погодив COVID-сертифікати: занадто багато питань

Лідери Європейського союзу за підсумками вчорашньої конференції не погодили введення COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію. На даний момент такі сертифікати залишають занадто багато питань.

Про це повідомляє RTL.

За підсумками вчорашньої конференції, Європейська комісія звернулася до країн-учасниць із закликом прискорити вакцинацію. Очікується, що Євросоюз зможе досягти позначки в 70% вакцинованого населення до осені.

Також повідомляється, що лідери ЄС обговорили сертифікати на вакцини, які теоретично можуть послабити обмеження на поїздки. Це питання особливо важливе для країн з розвиненим туризмом, які сподіваються, що сезон літніх відпусток 2021 року ще вдасться врятувати.

Але поки у ЄС вирішили, що вводити сертифікати занадто рано. У той же час загальний сертифікат вакцинації точно буде розроблено, однак невідомо, чи можна буде його використовувати для подорожей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС має намір погодити COVID-сертифікат до кінця січня.

Також стало відомо, що Євросоюз додасть в епідеміологічну мапу країн нову "темно-червону" зону карантину. Таким кольором позначатимуть країни з найскладнішою ситуацією.