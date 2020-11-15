Прихильники Трампа вийшли на вулиці проти результатів виборів

Прихильники нинішнього президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці Вашингтона на його підтримку на виборах глави держави. Сотні людей зібралися на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому.

Про це повідомляє NBC4 Washington.

Люди тримають в руках американські прапори і вимагають припинити крадіжку голосів. Багато людей прийшли у футболках та кепках з написом Make Great America Again!, тобто "Зробимо Америку знову великою!", - передвиборчого гасла Трампа 2020 року.

Things have gotten tense at times at the #MillionMAGAMarch. Moments ago someone лопатою a Trump flag lunged it at a counter protester with Refuse Fascism.



At other times there was pushing, one man pulled a sign out of a woman's hands and hit her with it. https://t.co/hkIueooo98 pic.twitter.com/7AJzYtBJAs — Michael Brice-Saddler (@TheArtist_MBS) November 14, 2020

Частина мітингувальників попрямувала до будівлі Верховного суду в знак протесту проти результатів виборів, які, на думку прихильників американського лідера, були сфальсифіковані.

Свій мітинг проводить і група противників чинного президента. Між групами мітингувальників спостерігаються невеликі сутички.

Раніше РБК-Україна писало, що Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбільш безпечними в історії. При цьому у Агентстві немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Раніше штаб Трампа заявив, що отримав кілька доказів фальсифікації на виборах президента США.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.