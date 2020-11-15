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Сторонники Трампа вышли на улицы против результатов выборов

Автор: Артур Родивилов

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства. Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома.

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть "Сделаем Америку снова великой!", - предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.

Ранее РБК-Украина писало, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории. При этом у Агентства нет доказательств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или отданы в пользу другого кандидата.

Ранее штаб Трампа заявил, что получил несколько доказательств фальсификации на выборах президента США.

Также РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.

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