США зафіксували 100 тисяч нових випадків захворювання COVID, світовий антирекорд

У США в п'ятницю зафіксували 100,2 тисяч випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд в світі по приросту за добу.

Про це повідомляє Reuters.

Попередній антирекорд у 97,9 тисяч нових випадків було зафіксовано в Індії у вересні.

Загальна кількість випадків у США за період пандемії вже перевищила 9 мільйонів, що становить майже 3% населення. Також в країні від COVID померли майже 229 тисяч людей. З них 926 - в п'ятницю.

Антирекорд за приростом випадків встановлений у США в п'ятий раз за 10 днів. За останні два тижні в Штатах зафіксували мільйон нових випадків.

Нагадаємо, вранці в суботу в Україні зафіксували черговий антирекорд - 8752 випадків зараження коронавірусом, 155 осіб померли.

Також, Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що у перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму.