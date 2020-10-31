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Черговий антирекорд: в Україні підтвердили 8752 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна , Субота 31 жовтня 2020 09:00
Черговий антирекорд: в Україні підтвердили 8752 нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 8752 нових заражень на коронавірус, що є новим антирекордом захворюваності. При цьому побороли хворобу 3902 людини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, з початку пандемії в Україні хворобу підхопили 387 481 людина. З них 158 928 людина вже одужали, а 221 357 залишаються активними хворими.

Жертвами хвороби стали 7 196 людини, з яких 155 - за вчора.

Найбільше нових заражень підтвердили в Києві (+781), Донецькій (+749), Харківській (+622), Львівській (+514) та Одеській (+507) областях.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що у перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму.

Також РБК-Україна писало, що майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися тільки дві адміністративні одиниці.

Разом з тим, вчора в Україні також зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 8312 заражень за добу.

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