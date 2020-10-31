США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID, мировой антирекорд

В США в пятницу зафиксировали 100,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту за сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий антирекорд в 97,9 тысяч новых случаев был зафиксирован в Индии в сентябре.

Общее количество случаев в США за период пандемии уже превысило 9 миллионов, что составляет почти 3% населения. Также в стране от COVID умерли почти 229 тысяч человек. Из них 926 - в пятницу.

Антирекорд по приросту случаев установлен в США в пятый раз за 10 дней. За последние две недели в Штатах зафиксировали миллион новых случаев.

Напомним, утром в субботу в Украине зафиксировали очередной антирекорд - 8752 случаев заражения коронавирусом, 155 человек умерли.

Также, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусом людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма.