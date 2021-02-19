США вводять візові санкції проти білоруських чиновників і силовиків

Сполучені Штати вводять візові санкції проти 43 громадян Білорусі. Обмеження торкнуться посадових осіб високого рангу і представників білоруських правоохоронних органів.

Про це повідомляється в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена .

Крім того, заходи поширюються на суддів і прокурорів, які брали участь у винесенні вироків до тюремного ув'язнення демонстрантів, а також на представників адміністрацій вишів, які погрожували студентам за участь у протестах.

Зокрема, під санкції потрапляють офіційні особи високого рангу з сектора юстиції, голови правоохоронних відомств і рядові співробітники, що затримували протестувальників.

"В основному вони позбавляються права на в'їзд до Сполучених Штатів", - зазначено в заяві.

Потрапили в санкційний список особи, які відповідальні за підрив демократії в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.

Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.