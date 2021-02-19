США вводят визовые санкции против белорусских чиновников и силовиков

Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена .

Кроме того, меры распространяются на судей и прокуроров, участвовавших в вынесении приговоров к тюремному заключению демонстрантам, а также на представителей администраций вузов, угрожавших студентам из-за участия в протестах.

В частности, под санкции попадают официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, главы правоохранительных ведомств и рядовые сотрудники, задерживавшие протестующих.

"В основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - указано в заявлении.

Попавшие в санкционный список лица ответственны за подрыв демократии в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни евро правительству Александра Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.

Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.