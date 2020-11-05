У США рахують голоси: в яких штатах триває боротьба кандидатів

В США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 253 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

Про це свідчать дані CNN.

Зазначимо, що перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників. Для перемоги на виборах Байдену потрібно ще 17 голосів.

Залишаються невизначеними переможці ще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган і Аляска.

Станом на 00:00 5 листопада Трамп лідирує в Джорджії: 51% проти 48,7% Байдена. У Північній Кароліні - у Трампа 50%, Байден отримав 49%. Пенсільванії, де за Трампа вже проголосували 52%, а за Байдена - 46,7%. На Алясці у Трампа - 63%, в Байдена - 33%.

Байден своєю чергою провідні позиції займає в Неваді 49,3% проти 48,7% у Байдена. В Аризоні у кандидата від демократів - 51%, у глави Білого дому - 47,6%.

Відзначимо, за даними Fox News, кандидат у президенти від демократів Джо Байден переміг на виборах в штаті Аризона. Там він набере 11 голосів вибірників.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.