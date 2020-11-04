Джо Байден переміг на виборах в Арізоні, - AP

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден переміг на виборах в штаті Арізона. Там він набере 11 голосів виборців.

Цей результат прогнозують AP і Fox News.

Тепер у Байдена 248 голосів, а в чинного президента Дональда Трампа - 214. Для перемоги на виборах Байдену потрібно ще 22 голоси.

В 2016 році в цьому штаті Трамп переміг Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Джо Байден також переміг в штаті Вісконсін і набрав там 10 голосів виборців.

Раніше керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степиен заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.

Також Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган. Попередньо, в цьому штаті лідирує представник демократів Джо Байден.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.