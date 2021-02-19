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США представят новые санкции против "Северного потока-2", - Bloomberg

Новина українською → Вашингтон, Пятница 19 февраля 2021 06:20
США представят новые санкции против "Северного потока-2", - Bloomberg Фото: газопровод "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.

При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.

Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии.

Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.

Напомним, США ведут переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников Америки.

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