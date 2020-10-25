США оголосили про гуманітарне перемир'я у Карабасі з ранку понеділка

У понеділок вранці, 26 жовтня, у Нагірному Карабасі почнеться припинення вогню з гуманітарних міркувань. Відповідне рішення міститься у спільній заяві Державного департаменту США і урядів двох країн у неділю.

Про це пише агентство Reuters.

В окремій заяві Мінська група ОБСЄ, сформована для врегулювання конфлікту і очолювана Францією, Росією і США, підкреслила, що її співголови і міністри закордонних справ знову зустрінуться 29 жовтня. Вони обговорять проблему Нагірного Карабаху.

Відзначимо, раніше в неділю помічник з національної безпеки президента США Роберт О'Брайен в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, що Азербайджан ще не прийняв рішення по затвердженню режиму перемир'я з Вірменією за результатами переговорів у США. Білий дім підштовхував Баку до такого рішення.

О'Брайен уточнив, що Єреван згоден на пропозицію США щодо перемир'я у Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, після переговорів з представниками Вірменії та Азербайджану держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити бойові дії у Нагірному Карабасі.

Підкреслимо, раніше Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.