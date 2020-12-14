США почали вакцинацію від COVID-19, прищепили першого американця

У Сполучених Штатах почалася вакцинація від коронавірусу. Першою в США отримала вакцину від COVID-19 медсестра з Нью-Йорка.

Про це повідомляє USA Today.

У понеділок вранці медсестра реанімації Сандра Ліндсі отримала першу щеплення від Pfizer / BioNTech.

"Я готова. Зробімо це", - сказала вона, після чого їй зробили укол.

За словами Ліндсі, вона відчула полегшення, і заявила, що хотіла "вселити суспільству впевненість у безпечності вакцини".

"Я сподіваюся, що це початок і кінець дуже болючого періоду нашої історії", - додала вона.

У свою чергу президент США Дональд Трамп в Twitter привітав Сполучені Штати і світ з першої вакцинацією.

"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19.

Крім того, напередодні у США схвалили використання вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer. При цьому керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань рекомендує вакцинуватися людям старше 16 років.