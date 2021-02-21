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У США в Boeing відірвався двигун, уламки впали на житловий район

Автор: Даша Харченко

У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що правий двигун вийшов з ладу після вильоту з аеропорту Денвера. Пілоту вдалося розвернути літак та здійснити успішну посадку на летовищі.

На борту лайнера перебував 231 пасажир, а також 10 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

Водночас уламки двигуна вже почали виявляти в межах Брумфілда, на території житлових будинків.

Правоохоронці закликали жителів міста не торкатися шматків двигуна та одразу повідомляти про знахідку правоохоронців.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

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