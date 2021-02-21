У США в Boeing відірвався двигун, уламки впали на житловий район

Зазначається, що правий двигун вийшов з ладу після вильоту з аеропорту Денвера. Пілоту вдалося розвернути літак та здійснити успішну посадку на летовищі.

На борту лайнера перебував 231 пасажир, а також 10 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

Водночас уламки двигуна вже почали виявляти в межах Брумфілда, на території житлових будинків.

Правоохоронці закликали жителів міста не торкатися шматків двигуна та одразу повідомляти про знахідку правоохоронців.