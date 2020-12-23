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США у найближчі тижні введуть нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters

Новость на русском → Вашингтон, Середа 23 грудня 2020 20:50
США у найближчі тижні введуть нові санкції проти "Північного потоку-2", - Reuters Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями запровадять нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон закликає європейських союзників та приватні компанії припинити допомагати будівництву газопроводу.

Про це повідомляє американське агентство Reuters з посиланням на трьох інформованих високопоставлених співрозмовників.

За словами джерел агентства, адміністрація президента Дональда Трампа перед своїм відходом готує новий раунд санкцій, які будуть ширшими за попередні.

У Трампа, як говорять співрозмовники Reuters, вважають, що ці санкції зможуть завдати "смертельного удару" російському проекту.

Нагадаємо, на початку грудня Росія відновила будівництво "Північного потоку-2", яке було зупинено через американські санкції. Іноземна компанія, яка прокладала трубопровід, через санкції відмовилася продовжувати роботу.

Після цього в Державному департаменті США пообіцяли ввести нові санкції проти газопроводу. У Вашингтоні хочуть за допомогою санкцій зупинити реалізацію російського проекту.

Крім того, в Кремлі санкції проти "Північного потоку-2" назвали елементом гібридної війни та наголосили, що Росія не відмовляється від планів його добудувати.

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