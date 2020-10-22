Спецслужби США звинуватили Росію та Іран у спробі вплинути на вибори

Росія і Іран окремо один від одного одержали інформацію про реєстрацію американських виборців. Вибори президента США відбудуться менш ніж через два тижні, 3 листопада.

Про це заявив на прес-конференції директор Національної розвідки США Джон Реткліфф.

Голова Нацрозвідки уточнив, що мета втручання Росії в американські вибори - допомогти чинному президенту Дональду Трампу переобратися на другий термін. Мета Ірану, навпаки, - не допустити перемоги глави Білого дому.

"Ці дані можуть бути використані іноземними гравцями для передачі помилкової інформації Ми просимо кожного американця внести свій внесок у захист від тих, хто бажає нам зла", - сказав Реткліфф.

Висновки нацрозвідки підтримав директор ФБР Крістофер Рей, також присутній на прес-конференції.

"Не дозволяйте цим зусиллям мати намічений ефект. Ми вже бачили, як Іран розсилає підроблені електронні листи, призначені для залякування виборців, розпалювання соціальних хвилювань і нанесення шкоди президентові Трампу", - звернувся до американців Джон Реткліфф.

Місяць тому директор ФБР заявляв, що Москва знову намагається вплинути на результати виборів у США. Глава Нацрозвідки два тижні тому розсекретив частина документів, які, на його думку, є доказом втручання Росії.

Нагадаємо, раніше США розширили антиросійські санкції. Вашингтон звинувачує кілька компаній у втручанні в американські вибори, справи України та кібератаки.

Також влада країни оновили санкції за кібератаки і втручання в американські вибори, під які потрапили один українець і троє росіян. У "чорний список" був включений депутат Верховної ради Андрій Деркач.

Також РБК-Україна писало, що 15 липня США ввели санкції проти трьох фізичних і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають куратором так званої "фабрики тролів".