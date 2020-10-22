Спецслужбы США обвинили Россию и Иран в попытке повлиять на выборы

Россия и Иран отдельно друг от друга получили информацию о регистрации американских избирателей. Выборы президента США состоятся менее чем через две недели, 3 ноября.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы - помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, - не допустить победы главы Белого дома.

"Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для передачи ложной информациию Мы просим каждого американца внести свой вклад в защиту от тех, кто желает нам зла", - сказал Рэтклифф.

Выводы нацразведки поддержал директор ФБР Кристофер Рэй, также присутствовавший на пресс-конференции.

"Не позволяйте этим усилиям иметь намеченный эффект. Мы уже видели, как Иран рассылает поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба президенту Трампу", - обратился к американцам Джон Рэтклифф.

Месяц назад директор ФБР заявлял, что Москва снова пытается повлиять на результаты выборов в США. Глава Нацразведки две недели назад рассекретил часть документов, которые, по его мнению, являются доказательством вмешательства России.

Напомним, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Также власти страны обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян. В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют куратором так называемой "фабрики троллей".