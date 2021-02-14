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Сотні тисяч демонстрантів протестують в М'янмі, в Янгон увійшли танки

Новость на русском → М'янма, Неділя 14 лютого 2021 23:44
Сотні тисяч демонстрантів протестують в М'янмі, в Янгон увійшли танки Фото: силовики в М'янмі (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

У неділю, 14 лютого, в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти військового перевороту. У найбільший місто М'янми Янгон увійшла колона танків.

Про це пише DW.

У місті Мьічіна на півночі М'янми поліція почала стріляти по демонстрантах. На поширених в Twitter відеозаписах видно, як народ в паніці розбігається.

Поки невідомо, чи був хтось поранений. Затримані кілька журналістів, які вели запис інциденту.

У найбільше місто М'янми Янгон ввечері було введено велику кількість танків.

Інтернет відключений за розпорядженням армії на всю ніч.

Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах. Під час протесту проти перевороту в М'янмі сталося кровопролиття. Силовики відкрили вогонь по учасниках протесту, які вимагали звільнення президента.

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот в М'янмі. У санкційний список потрапили 10 фізичних та 3 юридичних особи.

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